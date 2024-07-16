Воррен повідомив, коли Ф’юрі почне підготовку до реваншу з Усиком

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), повідомив, що "Циганський король" розпочне тренувальний табір до реваншу з Олександром Усиком у жовтні.

Про це він розповів у інтерв’ю iFL TV.

" Ф’юрі зараз на відпочинку. він з нетерпінням чекає грудня. Тайсон повернеться до серйозних тренувань у жовтні, щоб підготуватися до великого поєдинку. Він знає, що йому потрібно зробити, щоб перемогти", — сказав Воррен.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF.

Зазначимо, що організатор бою Туркі Аль-аш Шейх не приховує своєї підтримки Ф’юрі.