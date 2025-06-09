Воррен: Мене не хвилює, що Дюбуа є андердогом у реванші з Усиком

Промоутер Френк Воррен вважає, що Даніель Дюбуа, попри статус андердога, зможе здолати Олександра Усика у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Слухайте, королівською категорією завжди була надважка — я думаю, з цим погодяться всі. На кону чотири пояси, це найбільший бій у світі. Жоден британець ніколи не володів чотирма поясами", – розповів він.

Хоча 19 липня Дюбуа знову буде андердогом, промоутер вважає, що зараз ідеальний момент для здобуття історичної перемоги.

"Він не був фаворитом у своїх останніх чотирьох боях. І додайте п’ятий, бо букмекери знову роблять фаворитом Усика. Він не був фаворитом у Польщі, в боях сезону "Riyadh Season" проти Міллера та Хрговича, і точно не був ним проти Джошуа, коли пішов прямо в лігво лева. Але мене це не турбує, і його це не хвилює. Він у хорошому психологічному стані, вірить у себе та свої здібності – так само, як і ми. Саме тому ми й організували цей бій", – розповів Воррен.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше пораду Дюбуа дав легендарний чемпіон Леннокс Льюїс.