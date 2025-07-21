Розслабився та опустив руки: Воррен – про поразку Дюбуа від Усика
Промоутер Френк Воррен, який представляє Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), вважає, що його клієнт ще матиме шанс проявити себе попри поразку від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Цитує промоутера ESPN.
"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою — спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.
Треба дотримуватися поставленого завдання, а він розслабився, опустив руки й поплатився за це. Даніель ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили — він двічі впав у нокдаун, і все.
Все залежить від бажання та прагнення бути найкращим, а що ще важливіше, від бажання вчитися на своїх помилках. І саме це роблять хороші бійці", – сказав Воррен.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).
Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Раніше Воррен заявив, що WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера.