Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Розслабився та опустив руки: Воррен – про поразку Дюбуа від Усика

Олександр Булава — 21 липня 2025, 23:22
Розслабився та опустив руки: Воррен – про поразку Дюбуа від Усика
Даніель Дюбуа та Френк Воррен
Mark Robinson Photography/Matchroom Boxing

Промоутер Френк Воррен, який представляє Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), вважає, що його клієнт ще матиме шанс проявити себе попри поразку від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує промоутера ESPN.

"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою — спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.

Треба дотримуватися поставленого завдання, а він розслабився, опустив руки й поплатився за це. Даніель ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили — він двічі впав у нокдаун, і все.

Все залежить від бажання та прагнення бути найкращим, а що ще важливіше, від бажання вчитися на своїх помилках. І саме це роблять хороші бійці", – сказав Воррен.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Раніше Воррен заявив, що WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера.

Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа

Олександр Усик

Вони просто розсипалися: Хук порівняв себе з британськими суперниками Усика
Донька легенди збірної Росії відвідала бій Усика в Лондоні, гравець змушений був виправдовуватися
Не стримав емоцій: у Києві чоловік влаштував стрілянину на честь перемоги Усика над Дюбуа
Нам уже не виграти цю війну: Чісора готовий провести бій з Усиком в Україні
Не захотів битися командами у центрі Лондона: син тренера Дюбуа розсипався компліментами на адресу Усика

Останні новини