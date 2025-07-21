Розслабився та опустив руки: Воррен – про поразку Дюбуа від Усика

Промоутер Френк Воррен, який представляє Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), вважає, що його клієнт ще матиме шанс проявити себе попри поразку від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує промоутера ESPN.

"Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою, це те, чого Даніель повинен навчитися з цього бою — спробувати набути і розвинути психологічну стійкість, яка є в Усика.

Треба дотримуватися поставленого завдання, а він розслабився, опустив руки й поплатився за це. Даніель ще молодий. Не сказав би, що Дюбуа розбили — він двічі впав у нокдаун, і все.

Все залежить від бажання та прагнення бути найкращим, а що ще важливіше, від бажання вчитися на своїх помилках. І саме це роблять хороші бійці", – сказав Воррен.