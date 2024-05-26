Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Воррен: Реванш Усика з Ф'юрі має бути за всі чотири пояси

Олександр Булава — 26 травня, 21:09
Воррен: Реванш Усика з Ф'юрі має бути за всі чотири пояси

Френк Воррен, вважає, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) не повинна відбирати пояс в Олександра Усика (22-0, 14 КО) перед реваншем з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це промоутер британця розповів коментарі Seconds Out.

"Усика відсторонено комісією, якщо не помиляюся, на 40 або 45 днів. На даному етапі він не може втратити титул, бо не в змозі його захищати.

Бій Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича — це фантастичний поєдинок. У найгіршому випадку він буде за пояс тимчасового чемпіона.

Для мене це не проблема. Мабуть, на мене злитимуться команди Хрговича і Даніеля, але я вважаю, що реванш Усика та Ф’юрі має знову бути за всі чотири пояси", – сказав Воррен.

Напередодні команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу.

Раніше повідомлялося, що титул IBF 1 червня розіграють Філіп Хргович з Даніелем Дюбуа.

Читайте також :
Фото Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

Олександр Усик

Гірн: Поєдинку Джошуа – Ф’юрі наразі не існує
Ексчемпіон світу Гроувс: Усик заробив достатньо грошей і пройшов цю гру
Ф'юрі активував пункт про реванш з Усиком
Команда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
Гвоздик розповів про розмову з Усиком після бою з Ф'юрі

Останні новини