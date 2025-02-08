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Воррен знайшов нового суперника для Дюбуа

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 07:10
Воррен знайшов нового суперника для Дюбуа
Даніель Дюбуа
Getty images

Промоутер Френк Воррен хоче організувати поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі Даніелем Дюбуа та Дереком Чісорою.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Бій між Валліном та Чісорою буде відбірковим, а організація IBF вирішить, що робити далі. Було б чудово, якби Чісора провів свій 50-й бій за титул чемпіона світу, шикарний фінал. Якщо Дюбуа здолає Паркера, а Чісора переможе Валліна, то я постараюсь організувати їх бій", – сказав Воррен.

Нагадаємо, наступний бій 41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора проведе проти шведського боксера Отто Валліна 8 лютого. Переможець забезпечить собі друге місце в рейтингу і стане найрейтинговішим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, яким є Даніель Дюбуа.

Наступний поєдинок Дюбуа запланований на 22 лютого проти Джозефа Паркера.

Дерек Чісора Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

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