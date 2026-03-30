Вордлі назвав умову бою з Ітаумою

Чемпіон світу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) оцінив можливість бою проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова передає Boxing News 24

"Ми, як фанати боксу, любимо захоплюватися історією чи людиною, яка є молодою і так багато робить. Рання поява, це щось на кшталт: "Давайте трошки повільніше з цим", – сказав він.

Фабіо запропонував конкретну умову для бою з Ітаумою. Нещодавно він зазначав, що вони обидва повинні здобути титули чемпіонів світу, а потім зустрітися, коли ставки будуть на піку.

"Можливо, коли в мене буде два (титули чемпіона світу), і в нього також буде два, тоді нам, можливо, потрібно буде серйозно поговорити про це", – сказав Фабіо.

Наступний бій Вордлі проведе 9 травня проти Дюбуа. Це буде перший захист поясу WBO для Фабіо. Джаррелл Міллер висловився про майбутню зустріч.

Ітаума свій останній бій провів в ніч із 28 на 29 березня. Він брутальним ударом нокаутував Джермейна Франкліна.