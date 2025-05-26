Легендарний 43-річний поляк хуком нокаутував земляка в бою за титул WBC

Досвідчені польські боксери Кшиштоф Влодарчик (66-4-1, 45 КО) та Адам Бальський (20-3, 12 КО) визначили тимчасового чемпіона WBC у бріджервейті (до 102 кг).

Бій завершився нокаутом від Влодарчика в 10 раунді.

Перші чотири раунди двобій був рівний, але в 5 раунді Кшиштоф "взяв коліно".

Після цього 43-річний ветеран почав активніше йти вперед, але молодший на 10 років Адам успішно відступав і контрив.

Утім, наприкінці 8 раунду Влодарчик відправив опонента на настіл рингу. Дев'ятий раунд показав, що Бальський ще тримається – двічі чудово влучив.

Adam Balski liczony w ósmej rundzie i uratowany przez gong. #DiabloBlaski pic.twitter.com/ewQqtT0JNE — Adrian Szymański (@adrians_mma) May 25, 2025

Все вирішилося в 10 раунді. "Діабло" лівим хуком пробив у голову. Рефері почав відлік, але шансів піднятися не було.

Krzysztof DIABLO Włodarczyk znokautował Adama Balskiego w dziesiątej rundzie! #DiabloBalskipic.twitter.com/ZZ6RSSkCwx — Adrian Szymański (@adrians_mma) May 25, 2025

Бокс – бій за тимчасовий титул WBC у бріджервейті

Кшиштоф Влодарчик (Польща) – Адам Бальський (Польща) КО 10 (12)

Перед боєм 34-річний Бальський посідає другу позицію в рейтингу WBC, 43-річний Влодарчик – сьомий. Переможець бою зможе претендувати на бій із чемпіоном Кевіном Лереною (31-3, 15 КО).

Влодарчик володів титулом WBC у крузервейті з травні 2010 до вересня 2014, коли програв росіянину Георгію Дрозду.