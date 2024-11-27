Баколе отримав нового суперника після відмови Чжилея

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) проведе поєдинок за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі проти нігерійця Ефе Аджагба (20-1, 14 КО).

Про це повідомляє SkySports.

Переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить Даніелю Дюбуа.

Раніше від бою з Баколе відмовився німецький боксер Агіт Кабаєл та китаєць Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Мартін у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі переміг нокаутом раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Аджагба у своєму останньому поєдинку роздільним рішенням суддів переміг італійця Гвідо Віанелло.