Виставковий бій Гарсії перенесли через травму

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) отримав травму зап’ястя на тренуванні.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Його виставковий бій з ексчемпіоном К-1 у першій напівсередній вазі Рукією Анпо з Японії відкладено на початок 2025 року.

"Із нетерпінням готувався до свого майбутнього виставкового бою в Японії, посилено тренуючись у Далласі протягом останніх кількох тижнів. На жаль, я отримав травму руки під час тренування і повернувся до Лос-Анджелеса, щоб звернутися до лікаря, який порадив мені відкласти мій виставковий бій 30 грудня. Це лише тимчасова невдача, і я щиро вибачаюсь перед своїми фанатами та Анпо за затримку. Ніхто не розчарований більше, ніж я. Дякую за вашу підтримку", – сказав Гарсії

Виставковий бій американця та Анпо мав відбутися у Токіо 30 грудня. Поєдинок повинен був складатися з восьми двохвилинних раундів.

Нагадаємо, у квітні Раян здолав Девіна у видовищному 12-раундовому поєдинку, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні він не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.