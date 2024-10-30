Тренер Вайлдера пояснив, чому вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу американця Деонтея Вайлдера, вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) знову переможе Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.

Його слова цитує Seconds Out.

"Я ставив на дострокову перемогу Усика у першому бою. Як на мене, то все походить від стилів. Я просто вважаю, що Усик дрібніший супертяж, який дуже добре б'ється з великими хлопцями.

Я говорю це, тому що він переміг Тайсона не з точки зору брутальної сили, а за допомогою гри, фейкових ударів, роботи ніг, великої кількості ударів, яких Ф'юрі не бачив. Удар, який справді спантеличив Ф'юрі, був таким самим ударом, що проходив усю ніч.

Усик дуже чудовий. Очевидно, що у нього не "важкі" кулаки, але він може тебе серйозно потрясти, тому що він доносить до тебе "сліпі" удари, удари, які ти не бачиш. Він знає, як добре використовувати свої ноги, щоб створити кути, і щоб ударити тебе.

Тож тут багато науки, багато техніки та багато моралі стоїть за всім його стилем. Він не просто чудовий боксер, він також неймовірна людина. Я маю на увазі підхід, його стиль. Ось чому, на мою думку, він може цього разу перемогти Ф'юрі", – сказав Скотт.