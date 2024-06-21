Ф'юрі: Усик знає, що він не переміг мене

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) не переміг його, і українець про це знає.

Британець пригадав чемпіонський бій в інтерв'ю FUROCITY.

"Я багато передивлявся бій і все одно отримував ту саму відповідь — я думаю, що виграв. Усик знає, що він не переміг мене.

Думаю, що мій час не настав, і, очевидно, у Бога не було плану щодо моєї перемоги 18 травня, інакше я переміг би рішенням суддів. Але чесно кажучи, це все одно на мене не вплинуло. Я не переміг рішенням суддів, я програв роздільним рішенням. Став я абсолютним чемпіоном чи ні, я все одно буду робити те саме, що й зараз.

Насправді це було набагато легше, ніж я думав. Люди казали, що його важко вдарити, я запалював його комбінаціями з чотирьох ударів і сміявся з нього. Моя проблема полягала в тому, що я, ймовірно, надто веселився. Це було надто легко. Це було так, ніби я боксував там із місцевим боксером-аматором. Я надто насолоджувався і заплатив найвищу ціну в дев’ятому раунді.

Я чув, що у нього зламана щелепа та очна ямка, тож одужуй, побачимось у грудні на Різдвяній феєрії в Саудівській Аравії", — сказав Ф’юрі.