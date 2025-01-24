Хочу поборотись за пояс чемпіона світу: Постол розповів про плани на майбутнє

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол прокоментував свої плани на майбутнє та поділився очікуваннями від поєдинку проти Техади.

Спортсмен поспілкувався із Київстар ТБ.

"Після поразки від Родрігеса я приїхав додому, а вже через два-три місяці почав тренування. Не вважаю це поверненням, скоріше великою паузою.



Бій проти Техади? Налаштований позитивно, тому що буду боксувати вдома зі своєю підтримкою. На цей поєдинок прийдуть мої діти, моя сім'я.



Звісно, я хочу продовжувати боксувати, хочу ще поборотись за пояс чемпіона світу. Поки що я бачу себе тільки у спорті, адже займаюсь ним з 12 років.



Бокс в Україні розвивається та процвітає попри війну. Наші молоді боксери показують дуже хороші результати", – розповів Постол.