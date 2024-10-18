Чісора і Міллер проведуть бій, орієнтовно в січні

Американський боєць надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) заявив, що веде переговори про бій з ветераном хевівейту Дереком Чісорою (35-13, 23 KO). Поєдинок планується на січень 2025 року.

Слова Міллера наводить портал Boxing Scene.

"Це ще не зафіксовано, угода ще не підписана. Але переговори, безумовно, ведуться. Арена ще не заброньована, але схоже на те, що будемо битися в Манчестері у січні.

Я думаю, це чудовий бій. Не думаю, що він буде легким, але думаю, що виграю. Я повинен піти туди і побити цього хлопця.

Я казав, що якщо Чісора в формі, і його підборіддя вистоїть, то, він може побити Джойса. Джо дуже повільний, він не дуже активний, і тому Дерек міг його перемогти. Чісора вже не той, що раніше, але старий кінь борозни не псує. Він старий, але ще покаже, на що здатен".

40-річний Чісора відродив свою кар'єру, коли в липні несподівано переміг Джо Джойса.

Міллер у двох попередніх поєдинках програв Даніелю Дюбуа і закінчив внічию поєдинок з Енді Руїсом.