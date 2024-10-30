Гірн назвав єдину річ, завдяки якій Усик залишається непереможеним

Британський промоутер Едді Гірн розповів, що ексчемпіону світу Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде важко перемогти в реванші володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) через те, що українець швидко пристосовується до будь-якої тактики суперників.

Слова Гірна наводить наводить портал Boxing News 24:

"Єдине, в чому Усик неймовірний, так це в аналізі даних під час бою і складанні ігрового плану, щоб подолати стиль і тактику суперника, що завгодно.

Хлопець зі зростом 1,91 м, вагою 95 кілограмів прийшов і побив Ф'юрі зі зростом 2,06 м, вагою 127 кілограмів. Я думаю, що недооцінили те, що Тайсон насправді зробив у тому бою, тому що це не зовсім його стиль. Я вважаю, що Тайсон повинен бути більш агресивним у бою, але це, насправді, підійде Усику".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.