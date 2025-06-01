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Він зараз на підйомі: тренер – про реванш між Усиком та Дюбуа

Олександр Булава — 1 червня 2025, 20:23
Він зараз на підйомі: тренер – про реванш між Усиком та Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Відомий британський тренер Джеймі Мур відзначив прогрес Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це тренер розповів у коментарі Boxing News.

"Дюбуа зараз на підйомі, він набрав обертів і виніс уроки зі своїх поразок. Він дізнався багато нового не тільки про бокс з технічного погляду, а й про себе самого.

Він перебуває на хвилі успіху. Такий упевнений у собі боксер з його ударною міццю і здібностями – це небезпечний суперник. Не думаю, що варто ставити проти Усика, але й не здивуюся, якщо Дюбуа створить сенсацію", – розповів Мур.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

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