Він зараз на підйомі: тренер – про реванш між Усиком та Дюбуа

Відомий британський тренер Джеймі Мур відзначив прогрес Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це тренер розповів у коментарі Boxing News.

"Дюбуа зараз на підйомі, він набрав обертів і виніс уроки зі своїх поразок. Він дізнався багато нового не тільки про бокс з технічного погляду, а й про себе самого.

Він перебуває на хвилі успіху. Такий упевнений у собі боксер з його ударною міццю і здібностями – це небезпечний суперник. Не думаю, що варто ставити проти Усика, але й не здивуюся, якщо Дюбуа створить сенсацію", – розповів Мур.