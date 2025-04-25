Відома дата захисту поясу WBO Норманом
Браян Норман
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Браян Норман отримав суперника для захисту титулу чемпіона за версією WBO у напівлегкій вазі.
Про це повідомляє The Ring.
Ним став японський боксер Дзін Сасакі. Поєдинок відбудеться 19 червня у місті Токіо. Спортсмен є володарем поясу WBO Asia Pacific з 2023 року.
Нагадаємо, іншими титулами в цьому дивізіоні володіють: Еймантас Станіоніс (WBA), Маріо Барріос (WBC) і Джарон Енніс (IBF).
Під час свого останнього захисту Нормас здолав Дерріка Куеваса, перемігши пуерториканця нокаутом в третьому раунді.