Відома дата захисту поясу WBO Норманом

Браян Норман отримав суперника для захисту титулу чемпіона за версією WBO у напівлегкій вазі.

Про це повідомляє The Ring.

Ним став японський боксер Дзін Сасакі. Поєдинок відбудеться 19 червня у місті Токіо. Спортсмен є володарем поясу WBO Asia Pacific з 2023 року.

🥊 Announced: Brian Norman Jr will defend his WBO welterweight world title against Jin Sasaki on June 19th in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/M3R9HePOnS — Ring Magazine (@ringmagazine) April 25, 2025

Нагадаємо, іншими титулами в цьому дивізіоні володіють: Еймантас Станіоніс (WBA), Маріо Барріос (WBC) і Джарон Енніс (IBF).

Під час свого останнього захисту Нормас здолав Дерріка Куеваса, перемігши пуерториканця нокаутом в третьому раунді.