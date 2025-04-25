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Чемпіон Бокс

Відома дата захисту поясу WBO Норманом

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 11:44
Відома дата захисту поясу WBO Норманом
Браян Норман
x.com/trboxing

Браян Норман отримав суперника для захисту титулу чемпіона за версією WBO у напівлегкій вазі.

Про це повідомляє The Ring.

Ним став японський боксер Дзін Сасакі. Поєдинок відбудеться 19 червня у місті Токіо. Спортсмен є володарем поясу WBO Asia Pacific з 2023 року.

Нагадаємо, іншими титулами в цьому дивізіоні володіють: Еймантас Станіоніс (WBA), Маріо Барріос (WBC) і Джарон Енніс (IBF).

Під час свого останнього захисту Нормас здолав Дерріка Куеваса, перемігши пуерториканця нокаутом в третьому раунді.

WBO Бокс Браян Норман

Браян Норман

Норман нокаутом у третьому раунді захистив титул WBO: огляд бою

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