Валлін закликав Вайлдера обдумати завершення кар'єри
Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру (43-4-1, 42 КО) необхідно визначитися зі своїм майбутнім.
Про це Валлін розповів у коментарі Through The Ropes.
"Вайлдер не виглядає таким, як колись, якщо судити за його останніми поєдинками. Поєдинки з Тайсоном Фʼюрі багато забрали в нього, і він не здається тим самим.
Якщо Вайлдер хоче продовжувати битися, то це його рішення. Якщо ні, то слід завершити карʼєру. Я не можу до чогось закликати, але в останніх боях Деонтей не виглядав таким же.
Це небезпечний вид спорту. Останнім часом він проводив складні бої. Тому йому необхідно подумати про це", — сказав Валлін.
Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.