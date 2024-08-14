Валлін закликав Вайлдера обдумати завершення кар'єри

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що колишньому чемпіону світу Деонтею Вайлдеру (43-4-1, 42 КО) необхідно визначитися зі своїм майбутнім.

Про це Валлін розповів у коментарі Through The Ropes.

"Вайлдер не виглядає таким, як колись, якщо судити за його останніми поєдинками. Поєдинки з Тайсоном Фʼюрі багато забрали в нього, і він не здається тим самим.

Якщо Вайлдер хоче продовжувати битися, то це його рішення. Якщо ні, то слід завершити карʼєру. Я не можу до чогось закликати, але в останніх боях Деонтей не виглядав таким же.

Це небезпечний вид спорту. Останнім часом він проводив складні бої. Тому йому необхідно подумати про це", — сказав Валлін.