Валенсуела здолав Торреса в головній події Zuffa Boxing 02

Станіслав Лисак — 2 лютого 2026, 09:00
Колишній чемпіон WBA у першій напівсередній вазі Хосе Валенсуела (15-3, 9 КО) здобув перемогу над Дієго Торресом (22-2, 19 KO) у головній події шоу Zuffa Boxing 02.

Зустріч пройшла всі 10 раундів і завершилась на користь Валенсуели – усі судді віддали перемогу ексчемпіону з рахунком 99:91.

Окрім того, Хосе отримав від організаторів грошовий бонус за найкращий виступ вечора.

Нагадаємо, що в андеркарді мексиканського поєдинку свої бої провели представники України Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

30-річний вінничанин зумів роздільним рішенням суддів здолати росіянина Раджаба Бутаєва, а ось 38-річний колишній чемпіон світу в напівважкій вазі нокаутом програв американцю боснійського походження Радівоє Калайджичу у 7 раунді.

