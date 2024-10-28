Колишній український чемпіон світу вірить, що Усик знову переможе Ф'юрі

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 KO) знову переможе Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) у реванші.

Про це він сказав для ютуб-каналу "Студія Боксу Віктора Ялимова".

"Я думаю, що знову виграє Усик. Чомусь… Не знаю. Навіть я вже давав інтерв’ю і говорив. Моя думка, що це може бути навіть переконливіша перемога. Мені здається, що десь Ф’юрі вже пройшов свій пік. Десь уже підламався.

Подивимося. Бій все одно буде цікавим, бо перший бій був цікавим в принципі. Особливо до пропущеного удару дуже був хороший, конкурентний бій", – сказав Сенченко.