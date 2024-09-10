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Чемпіон Бокс

Я готовий до грудня: Усик звернувся до Ф'юрі

Олександр Булава — 10 вересня, 19:17
Я готовий до грудня: Усик звернувся до Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) нагадав Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24KO) про їх реванш у грудні.

Цитує боксера boxingsocial.

"Мій друже, Тайсон Ф'юрі, я готовий до грудня. Ти готовий?", — заявив Усик.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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