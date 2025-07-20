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Цей день мене мотивував: Усик – про можливість проводити більше поєдинків

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 19:52
Цей день мене мотивував: Усик – про можливість проводити більше поєдинків
Queensberry/Leigh Dawney

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, що перемога над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) мотивувала його мати більше поєдинків.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістки Mail Sport Boxing.

"Чи є в мене бажання мати більше поєдинків? Так, звичайно. Цей день мене мотивував. Але я вже говорив, що хочу приділяти більше часу своїй родині та своїм дітям.

Три з половиною місяці я не бачив своєї родини, дружини, дітей. Лише тренування, тренування, тренування. Мої діти ростуть, а я цього не бачу. Я хочу приділяти більше часу своїй родині", – зізнався Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

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