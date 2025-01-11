Бачу, тепер жадібне пузо – це ти: Усик у розмові з ексчемпіоном світу здивував своєю поточною вагою

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрівся з колишнім британським боксером Аміром Ханом. Під час діалогу українець зізнався, що зараз має вагу в 110 кг.

"У мене все добре. Важу зараз понад 110 кг.

Наступний бій? Не знаю, зараз хочу відпочити. Насолодитися життям. Провести час із дітьми? Так. Діти добре, обидва хлопці в порядку, доньки добре. Наступні бої – це проблема моєї команди – Клімаса, Красюка. Я хочу відпочити", – сказав Усик.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.