Усик відреагував на випуск монети на його честь: Вона символізує усіх, хто захищає Україну

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) відреагував на пам'ятну монету, яку Національний банк України випустив на його честь.

Його слова передає пресслужба НБУ.

"Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги – це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних", – сказав Усик.

Монета номіналом у 5 грн введена в обіг 1 жовтня. Тираж – до 50 тисяч одиниць.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.