Нацбанк України випустив монету на честь Усика

Національний банк України випустив памʼятну монету, присвячену чемпіону WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО).

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Нова монета присвячена непересічній події на світовій спортивній арені: український боксер Олександр Усик у травні 2024 року вперше за останню чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та об’єднав одразу чотири пояси, що стало потужним зарядом мотивації для кожного українця", – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика.

Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною.

Національний банк України випустив памʼятну монету, присвячену Олександру Усику НБУ

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента "Батьківщина-мати" – символу незламності та міцності українського народу.

Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен).

Національний банк України випустив памʼятну монету, присвячену Олександру Усику НБУ

Монета номіналом у 5 грн введена в обіг 1 жовтня. Тираж – до 50 тисяч одиниць.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.