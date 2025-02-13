Усик потрапив у десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) потрапив у рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у 2024 році.

Про це повідомляє Sportico.

Українець опинився на сьомому місці. За два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі він отримав 122 мільйони доларів. Що цікаво, британський боксер розташувався на 3 сходинці, заробивши 147 млн.

Найбільше ж отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду (260 млн), Ліонель Мессі на 4 місці (135 млн). А другу сходинку посів баскетболіст Стефен Каррі. Його бюджет поповнився на 153,8 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у 2024 році

Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів; Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн; Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн; Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн; ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн; Неймар (футбол) – 133 млн; Олександр Усик (бокс) – 122 млн; Карім Бензема (футбол) – 116 млн; Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн; Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

*Всі суми вказані без урахування податків.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик піднявся на 8 позицію в рейтингу найстаріших володарів титулу в найпрестижнішому дивізіоні.

Раніше український боксер заявив, що його майбутнім суперником стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.