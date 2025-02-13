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Усик потрапив у десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Микола Дендак — 13 лютого 2025, 11:20
Усик потрапив у десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) потрапив у рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у 2024 році.

Про це повідомляє Sportico.

Українець опинився на сьомому місці. За два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі він отримав 122 мільйони доларів. Що цікаво, британський боксер розташувався на 3 сходинці, заробивши 147 млн.

Найбільше ж отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду (260 млн), Ліонель Мессі на 4 місці (135 млн). А другу сходинку посів баскетболіст Стефен Каррі. Його бюджет поповнився на 153,8 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у 2024 році

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;
  4. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Олександр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карім Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

*Всі суми вказані без урахування податків.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик піднявся на 8 позицію в рейтингу найстаріших володарів титулу в найпрестижнішому дивізіоні.

Раніше український боксер заявив, що його майбутнім суперником стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.

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Олександр Усик

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