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Боюся його засмутити: Усик назвав свій найбільший страх у житті

Олексій Мурзак — 25 жовтня, 22:28
Боюся його засмутити: Усик назвав свій найбільший страх у житті
Олександр Усик
скріншот з відео

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, кого найбільше боїться в житті і чому.

Слова українського боксера наводить Boxing King Media.

"Моя дружина. Жартую, я люблю свою дружину. Я боюся тільки свого Бога, тому що боюся його засмутити", – сказав Усик.

Раніше журналіст Брін-Джонатан Батлер спитав Олександра, хто його три головні суперники, на що українець відповів, що вибір "простий", і тричі назвав себе.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Олександр Усик

Олександр Усик

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