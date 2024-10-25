Боюся його засмутити: Усик назвав свій найбільший страх у житті

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, кого найбільше боїться в житті і чому.

Слова українського боксера наводить Boxing King Media.

"Моя дружина. Жартую, я люблю свою дружину. Я боюся тільки свого Бога, тому що боюся його засмутити", – сказав Усик.

Раніше журналіст Брін-Джонатан Батлер спитав Олександра, хто його три головні суперники, на що українець відповів, що вибір "простий", і тричі назвав себе.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.