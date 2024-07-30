Якісь лелеки літали біля мене: Усик розповів, як пережив той самий апперкот від Ф’юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, як йому вдалося оговтатися після аперкоту від Тайсон Ф’юрі в 6 раунді.

Про той момент Усик згадав на зустрічі з журналістами в Українському домі в Парижі.

" Не був він ні за крок, ні за два, ні за десять до перемоги. Я розумію, за що ви питаєте, за 6-й раунд, це аперкот. Так прилетіло гучно, зал я не чув взагалі, потім я почав рухатися і тоді почув свою дружину: "Ти можеш, я тебе люблю", я думаю, та все нормально, я тут. Було боляче, аперкот нормальний був. Мультфільми ж всі дивитеся? Знаєте, коли прилітає герою, то у нього пташки літають? Це так і було, якісь лелеки біля мене літали ", — сказав Усик.

Нагадаємо, напередодні Олександр відвідав поєдинок Дмитра Ловчинського на Олімпійських іграх. Раніше ми повідомляли, що Усик із власної кишені заплатить солідні призові українським боксерам за медалі.