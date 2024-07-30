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Якісь лелеки літали біля мене: Усик розповів, як пережив той самий апперкот від Ф’юрі

Ігор Чернявський — 30 липня, 17:43
Якісь лелеки літали біля мене: Усик розповів, як пережив той самий апперкот від Ф’юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, як йому вдалося оговтатися після аперкоту від Тайсон Ф’юрі в 6 раунді.

Про той момент Усик згадав на зустрічі з журналістами в Українському домі в Парижі.

"Не був він ні за крок, ні за два, ні за десять до перемоги. Я розумію, за що ви питаєте, за 6-й раунд, це аперкот. Так прилетіло гучно, зал я не чув взагалі, потім я почав рухатися і тоді почув свою дружину: "Ти можеш, я тебе люблю", я думаю, та все нормально, я тут. Було боляче, аперкот нормальний був. Мультфільми ж всі дивитеся? Знаєте, коли прилітає герою, то у нього пташки літають? Це так і було, якісь лелеки біля мене літали", — сказав Усик.

Нагадаємо, напередодні Олександр відвідав поєдинок Дмитра Ловчинського на Олімпійських іграх. Раніше ми повідомляли, що Усик із власної кишені заплатить солідні призові українським боксерам за медалі.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф’юрі

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