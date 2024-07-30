Усик: Мене не мотивують гроші

Чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика не мотивує фінансова складова в боксі.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами в Українському домі.

"Для кожного українського спортсмена Олімпійські ігри є найвищою вершиною спортивного досягнення. Більше може бути лише дворазовий, триразовий олімпійський чемпіон.

Профі — це вже 50 відсотків шоу, багато хто переважно більше робить шоу, а менше виконує свою роботу, і це погано. Якщо ти робиш круте шоу, а бокс "хромає", то прийдуть подивитися 2-3 рази. А якщо ти робиш і шоу, і показуєш результат — це круто.

Зараз для мене бокс залишається спортом, гроші мене не мотивують, а мотивує моя команда, робота. Слухайте, передусім взяти мою команду — це 12 людей, які 24/7 зі мною живуть. Окрім цього, у нас близько 80 чи 85 людей, які працюють на платформу Ready To Fight і на команду.

Тобто всі ці люди задіяні для підготовки, один я нічого не зроблю, ніколи в житті, я навіть рукавички не одягну, ну одягну, але не зав’яжу. Так що команда — це неймовірно, я люблю свою команду", — сказав Усик.