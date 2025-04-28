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Усик назвав найскладнішого британського суперника

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 19:47
Усик назвав найскладнішого британського суперника
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив протистояння з британськими боксерами під час своїй професійної кар'єри та назвав найскладнішого опонента.

Про це український боксер сказав у коментарі talkSPORT.

"Найперше, я вдячний Великій Британії та всім своїм британським суперникам. Перший – Джо Джойс. Це були "Британські леви" проти "Українських отаманів", шість раундів, напівпрофесійна серія. Тож перший -Джо Джойс. Дякую тобі, друже.

Другий – Дерек Чісора. Для мене це був чудовий тест, тому що це тільки початок моєї кар’єри у надважкій вазі. Я переміг. Дерек, брате, дякую тобі велике.

Далі був ЕйДжей. Два поєдинки. Ей Джей, брате, величезне спасибі, тому що після цих боїв моя кар’єра пішла вгору. Дякую, брате, двічі.

Потім був Даніель Дюбуа. А потім – двічі Тайсон Ф’юрі. Гей, жадібне пузо, брате, тобі теж красно дякую. Ти великий.
Тепер ми організовуємо реванш, другий бій із Даніелем Дюбуа. І це чудово. Я думаю, це чудово.

Хто був найважчим? Думаю, це був Дерек. І перший бій із Тайсоном Ф’юрі", – зазначив Олександр.

Нагадаємо, наступний поєдинок Усик проведе проти Дюбуа. Бій пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Усик задоволений тим, що сторони нарешті погодили дату поєдинку.

Олександр Усик

Олександр Усик

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