Усик провів спаринг з українським боксером

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) провів спаринг із чемпіоном IBO Continental у напівважкій вазі українцем Даніелем Лапіним (10-0, 4 КО) у межах підготовки до реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це Лапін повідомив у себе в Instagram.

Український боксер активно набирає форму перед реваншем із британцем. Раніше він показав, як проходить його підготовка до бою.

Нагадаємо, напередодні стали відомі всі бої андеркарду бою Усик – Ф'юрі 2, який відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Зокрема, український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 КО) проведе бій проти узбека Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Зазначимо, що раніше чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик анонсував свій бій проти британця Джо Кордіни в межах цього вечора боксу, але поки що українця в карді немає.