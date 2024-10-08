Усик показав, як проходить його підготовка до реваншу із Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував чергове відео у соцмережах, на якому показав, як проходять його тренування.

Український боксер активно набирає форму перед реваншем із британцем Тайсоном Ф'юрі. Наш спортсмен продемонстрував розминку та силові заняття. Звісно ж, без співу від Олександра не обійшлося.

Також чемпіон показав пам'ятну стіну зі своїми здобутками за кар'єру. На ній зображена перемога на Олімпіаді-2012, абсолютне чемпіонство у крузерах, три пояси у надважкій вазі та звання "Undisputed" після перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, другий бій між Усиком та британський боксером відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

У першому поєдинку двох топових важковаговиків українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.