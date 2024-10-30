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Символ усіх українських спортсменів: Усик представив пам’ятну монету "Абсолютний"

Олександр Булава — 30 жовтня, 20:15
Символ усіх українських спортсменів: Усик представив пам’ятну монету Абсолютний

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) представив пам’ятну монету "Абсолютний", яку випустив Національний банк України.

Про це боксер повідомив у Facebook.

"Ця пам'ятна монета, випущена Національним банком України, є символом для всіх українських спортсменів, які заробляють звання та медалі для нашої країни, а також для тих, хто захищає Україну на полі бою.

Наші перемоги слугують нагадуванням світу про Україну: націю, яка бореться, чинить опір і перемагає", – розповів Усик.

Зазначимо, що пам’ятна монета "Абсолютний" присвячена перемозі Усика над Тайсоном Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Монета була введена в обіг 1 жовтня та має номінал 5 гривень. Тираж – до 50 тис штук.

Напередодні Усик та Ф'юрі зійшлись у битві поглядів в Лондоні, де відбулась їхня перша пресконференція присвячена реваншу.

Їхній другий бій відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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