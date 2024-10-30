Символ усіх українських спортсменів: Усик представив пам’ятну монету "Абсолютний"

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) представив пам’ятну монету "Абсолютний", яку випустив Національний банк України.

Про це боксер повідомив у Facebook.

"Ця пам'ятна монета, випущена Національним банком України, є символом для всіх українських спортсменів, які заробляють звання та медалі для нашої країни, а також для тих, хто захищає Україну на полі бою.

Наші перемоги слугують нагадуванням світу про Україну: націю, яка бореться, чинить опір і перемагає", – розповів Усик.