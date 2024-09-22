Усик: Для мене поразка Джошуа стала сюрпризом
Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був здивований перемогою чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Про це український боксер розповів порталу Sky Sports Boxing після бою.
"Це бокс. Для мене це було несподіванкою, я очікував, що Ентоні переможе", – сказав Усик.
Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.
Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).
Зазначимо, що після бою, 27-річний британський боксер заявив, що хоче провести реванш проти Олександра Усика.