Усик: Для мене поразка Джошуа стала сюрпризом

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був здивований перемогою чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це український боксер розповів порталу Sky Sports Boxing після бою.

"Це бокс. Для мене це було несподіванкою, я очікував, що Ентоні переможе", – сказав Усик.

"For me it was surprising, I expected Anthony to win" 😅



Oleksandr Usyk reacts to Daniel Dubois' knock-out victory over Anthony Joshua 👀💬#JoshuaDubois #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/WEL9kyaKSU — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2024

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Зазначимо, що після бою, 27-річний британський боксер заявив, що хоче провести реванш проти Олександра Усика.