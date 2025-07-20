Промоутер Хіггінс: Паркер – претендент №1 на бій проти Усика

Промоутер Девід Хіггінс, який представляє інтереси Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), заявив, що саме новозеландський боксер є головним претендентом на бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це Хіггінс сказав для Sky Sports невдовзі після перемоги українця над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

"Увесь світ хоче побачити, як Паркер бореться за титул чемпіона світу. Він давно в черзі. Він фаворит. Він обов'язковий кандидат у WBO. Приємно чути, як Френк Воррен каже, що Паркер наступний. Приємно чути, як такі експерти, як Леннокс Льюїс, кажуть, що Паркер наступний. Я думаю, що було б обурливо, якби йому не зробили пропозицію. Це несправедливо", – заявив Девід.

Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

За кар'єру новозеландець програвав лише Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу. Паркер виграв шість боїв поспіль.

Нагадаємо, Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.