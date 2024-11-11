Усик показав сторінки коміксу Ring Of Fire про легендарний бій із Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик показав у соцмережах, як виглядає комікс про його бій із Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер "зайспойлерив" декілька сторінок вже легендарної історії, натякнувши на продовження протистояння з британцем.

" Неперевершений бій, оживлений у мистецтві! У ту незабутню ніч весь світ став свідком того, як я став БЕЗЗАПЕРЕЧНИМ чемпіоном світу в надважкій вазі", – написав в Інстаграмі Усик.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.