Співає та боксує: Усик показав, як проходить підготовка до реваншу з Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів у соцмережах відео зі свого тренування.

Стало відомо, що окрім професійних навичок, спортсмен є доволі непоганим співаком. Українець під час запису тренування боксував, ще й паралельно співав трек групи Бумбокс під назвою "Любила".

Нагадаємо, вже 21 грудня Олександр має провести реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. Бій пройде у Саудівській Аравії.

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Минулий поєдинок за звання "абсолюта", який відбувс 19 травня, виграв український важковаговик роздільним рішенням суддів.