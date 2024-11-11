Перший бій Усика та Ф'юрі перетворили на комікс

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх анонсував комікс, який буде присвячений першому поєдинку між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він повідомив у соцмережі "Х".

"Ring Of Fire повертається в коміксі, який фіксує кожен напружений момент бою. Мистецтво, дія, історія – усе це тут. Відчуйте легенду зблизька", – написав він.

#RingOfFire returns in a comic book that captures every intense moment of the fight 🥊 The art, the action, the story—it’s all here 🔥🔥 Download a copy and experience the legend up close👇scan the QR code and download a copy now😎https://t.co/iuKFiVwQKy#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/VkfQarp62Y — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 10, 2024

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.