Ми передивилися бій у записі: Усик — про аналіз поєдинку з Ф'юрі

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що отримав необхідні знання після першого бою з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер сказав в інтерв’ю польському журналісту Матеушу Борку.

"Мені без різниці, що він побачив у бою про мене. Головне — що я побачив у бою про нього.

Тренер, вся моя команда вже передивилася бій у записі. Я маю свої корективи моєї роботи, тренер має свої. З цього ми зробимо щось нове.

Чи це був близький до ідеалу бій? Так. Все, що ми планували — ми це зробили. Це залежало тільки від того, як поводитиме себе опонент. Він поводить себе вільно настільки, наскільки ми йому дозволяємо. Мій опонент поводить себе так, як дозволяю йому я.

Ми зробили все те, що я тренував, до чого ми готувалися. Але ми зробили трохи більше роботи, ніж планували. Наш табір був не 3-4 місяці, як зазвичай, а 9. Була дата — бій перенесли, нова дата - Тайсон травмувався. Все це переносилося. Якщо чесно, мені стало нудно у тому таборі, ми змінювали деяку роботу. Але ми зробили все те, що планували. Дякувати Богу, є перемога", — сказав Усик.