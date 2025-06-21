Усик назвав наступного чемпіона надважкого дивізіону

Український чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23−0, 14 КО) вважає 20-річного Мозеса Ітауму (12-0, 10 KO) майбутнім суперважкого дивізіону.

Цитує Усика SecondsOut.

"Хто стане наступним абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі? Мозес Ітаума, я думаю. Він – чудовий боєць. Молодий. 20 років. Я думаю, що в Ітауми велике майбутнє", – розповів Усик.

Раніше стало відомо, що Ітаума та Вайт офіційно погодили поєдинок.

Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.