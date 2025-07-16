Не Дюбуа: Усик назвав найсильнішого панчера у надважкій вазі
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22−2, 21 КО) не був найсильнішим панчером, з яким він бився.
Про це боксер розповів у коментарі DAZN.
Усик вважає, що найсильнішим ударом у дивізіоні володіє британець Дерек Чісораю
"Я думаю, що Дюбуа не є найсильнішим панчером, з яким я бився в рингу.
Хто був найсильнішим панчером? Думаю, це Дерек. Я серйозно.
Чісора б'є сильніше, ніж Даніель? Божевільний Дерек. Так", — сказав Усик.
У жовтні 2020 року Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.
19 липня українець проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі", що розташований у серці Великобританії.
Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.