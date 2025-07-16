Не Дюбуа: Усик назвав найсильнішого панчера у надважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22−2, 21 КО) не був найсильнішим панчером, з яким він бився.

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

Усик вважає, що найсильнішим ударом у дивізіоні володіє британець Дерек Чісораю

"Я думаю, що Дюбуа не є найсильнішим панчером, з яким я бився в рингу. Хто був найсильнішим панчером? Думаю, це Дерек. Я серйозно. Чісора б'є сильніше, ніж Даніель? Божевільний Дерек. Так", — сказав Усик.

У жовтні 2020 року Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.

19 липня українець проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі", що розташований у серці Великобританії.

Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.