Залишився місяць до відродження: Усик – про бій з Ф'юрі

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик нагадав про бій-реванш з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.

Про це він повідомив в Instagram.

"Залишився лише місяць до відродження. Не можу дочекатися повернення на ринг в Ер-Ріяді", – написав Усик.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.