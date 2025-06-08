Один із найвидатніших спортсменів, яких бачив світ. Усик – про завершення кар’єри Ломаченка

Зірковий український боксер Олександр Усик прокоментував рішення свого колеги та друга Василя Ломаченка завершити спортивну кар’єру.

Відповідний пост Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую тобі за твій шлях, твою відданість і твою велич. Ти – один із найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь бачив світ. І не лише у боксі – у спорті загалом. Твоя аматорська спадщина не має рівних. Дві олімпійські золоті медалі. Майже 400 перемог. Майстер руху, таймінгу і точності.

І вже в професійному рингу ти знову увійшов в історію, ставши чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, зробивши те, що багато хто вважав неможливим – і зробив це зі стилем, гідністю та розумом. Ти надихнув мільйони. Ти змінив гру. Ти встановив новий стандарт.

Я пишаюся тим, що можу назвати тебе другом, товаришем, братом. Твоя спадщина житиме ще багато-багато років – у серцях бійців, у думках уболівальників, у сторінках історії боксу. Вітаю з легендарною кар’єрою", – написав Усик.