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Один із найвидатніших спортсменів, яких бачив світ. Усик – про завершення кар’єри Ломаченка

Олег Дідух — 8 червня 2025, 17:56
Один із найвидатніших спортсменів, яких бачив світ. Усик – про завершення кар’єри Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Зірковий український боксер Олександр Усик прокоментував рішення свого колеги та друга Василя Ломаченка завершити спортивну кар’єру.

Відповідний пост Усик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую тобі за твій шлях, твою відданість і твою велич. Ти – один із найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь бачив світ. І не лише у боксі – у спорті загалом. Твоя аматорська спадщина не має рівних. Дві олімпійські золоті медалі. Майже 400 перемог. Майстер руху, таймінгу і точності.

І вже в професійному рингу ти знову увійшов в історію, ставши чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, зробивши те, що багато хто вважав неможливим – і зробив це зі стилем, гідністю та розумом. Ти надихнув мільйони. Ти змінив гру. Ти встановив новий стандарт.

Я пишаюся тим, що можу назвати тебе другом, товаришем, братом. Твоя спадщина житиме ще багато-багато років – у серцях бійців, у думках уболівальників, у сторінках історії боксу. Вітаю з легендарною кар’єрою", – написав Усик.

Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив. У ЗМІ повідомлялося про його проблеми зі здоров’ям. Зокрема, травму спини.

Завершення кар'єри Василь Ломаченко Олександр Усик

Олександр Усик

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