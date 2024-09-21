Усик прибув на поєдинок Джошуа – Дюбуа

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) буде присутнім на поєдинку за титул IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це повідомляє READY TO FIGHT.

Джерело опублікувало світлину, на якій є Усик, директор команди українського боксера Сергій Лапін, тренер українця Юрій Ткаченко, та боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО).

Бій між двома британцями відбудеться 21 вересня. Орієнтовний час початку – 01:00 за київським часом.

Зазначимо, що Усик раніше перемагав обох боксерів. У вересні 2021 року він спершу відібрав пояси в Джошуа, а в серпні 2022-го захистив їх у реванші. Наступний титульний захист українця відбувся якраз у поєдинку проти Дюбуа.

В червні 2024 року, незадовго після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, Усик вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа. Варто додати, що Ф'юрі також буде присутнім на поєдинку.

Нагадаємо, напередодні українця затримали польські правоохоронці в аеропорту Кракова.

Пізніше авторитетний американський спортивний телеканал ESPN заявив, що перед затриманням Усика та його тренера Сергія Лапіна не допустили на рейс через "непридатність до подорожі".