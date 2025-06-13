Усик провів відкрите тренування на одному із пляжів в Маямі

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа не лише у залі, а й просто неба.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі влаштував видовищне відкрите тренування просто біля пляжу в Маямі, що викликало чималий резонанс серед перехожих та шанувальників.

Під палючим сонцем, без футболки та в чудовій фізичній формі. Усик виконував розминку, доки перехожі спостерігали за ним.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше повідомлялося, що Усик зберіг першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring.