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Усик провів відкрите тренування на одному із пляжів в Маямі

Богдан Войченко — 13 червня 2025, 11:00
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Усик провів відкрите тренування на одному із пляжів в Маямі

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа не лише у залі, а й просто неба.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі влаштував видовищне відкрите тренування просто біля пляжу в Маямі, що викликало чималий резонанс серед перехожих та шанувальників.

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Під палючим сонцем, без футболки та в чудовій фізичній формі. Усик виконував розминку, доки перехожі спостерігали за ним.

@frankwarrenofficial Usyk’s training routines always go crazy 🤣 #Boxing #UsykDubois2 ♬ There She Goes - CYRIL & MOONLGHT & The La's

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Раніше повідомлялося, що Усик зберіг першу позицію у престижному рейтингу P4P від The Ring.

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