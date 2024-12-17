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Йому потрібно змінити тактику: Вайт дав пораду Ф'юрі напередодні реваншу з Усиком

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 19:41
Йому потрібно змінити тактику: Вайт дав пораду Ф'юрі напередодні реваншу з Усиком
Тайсон Ф'юрі проти Ділліана Вайта
Talksport

Британський боксер у надважкій вазі Ділліан Вайт дав свою пораду Тайсону Ф'юрі напередодні реваншу проти Олександра Усика.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Він повинен бути фізично розвиненим. Ти більше, ти маєш більші габарити, ти "Циганський король"! Йди та побий його!

Це той настрій, який повинен бути у Тайсона. Не можна дати Усику заспокоїтись, тому що увійшовши у ритм він буде дуже небезпечним.

Він повинен битись так, як це було проти Вайлдера. Особисто я раджу йому застосувати цю тактику від самого початку бою", – заявив Вайт.

Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок між боксерами завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що сьогодні вночі Вайт здобув переконливу перемогу над Теттехом.

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