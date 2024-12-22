На вухах стояла вся Борщагівка: як в Києві відреагували на перемогу Усика над Ф'юрі

Один із районів Київа бурхливо відсвяткував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі.

У соцмережах завірусилося відео реакції Борщагівки на тріумф українського боксера. З вікон були чутні крики радості і "Слава України".

За лічені години цей фрагмент набрав сотні тисяч переглядів, а також багато схвальних відгуків від коментаторів, які у захваті від наших фанатів.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.