Оце так талант! Українець виклав картину із зображенням Усика з кубиків Рубіка

Спідкубер Олександр Іванчак знову здивував світ своїм талантом.

25-річний українець зробив із сотень кубиків Рубіка портрет чемпіона світа з боксу Олександра Усика на честь його перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

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Результат перевершив очікування, а люди у соцмережах у захваті від роботи Іванчака.

Нагадаємо, українець переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що після бою Усик заявив про бажання провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Раніше Красюк оцінив перемогу Олександра над Ф'юрі.