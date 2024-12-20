Дострокова перемога: Воррен передбачив результат реваншу Усик - Ф'юрі

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився очікуваннями напередодні поєдинку свого підопічного проти чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Представник британця поділився думками в інтерв'ю Sky Sports.

На думку британця, Ф'юрі здобуде дострокову перемогу над українцем. Окрім того, Воррен відзначився той факт, що Тайсон став ще більш габаритним, ніж Олександр.

Frank Warren predicts a stoppage victory for Tyson Fury against Oleksandr Usyk 👀#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tomorrow | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/PuwOlbZIu6 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 20, 2024

Нагадаємо, реванш між Усиком та "Циганським королем" відбудеться завтра, 21 грудня в Ер-Ріяді.

Перший бій між опонентами завершився перемогою українського чемпіона роздільним рішенням суддів.

Раніше між представниками Усика та Ф'юрі виникла суперечка через третього арбітра на поєдинку.