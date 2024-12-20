Дострокова перемога: Воррен передбачив результат реваншу Усик - Ф'юрі
Френк Воррен
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Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився очікуваннями напередодні поєдинку свого підопічного проти чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика.
Представник британця поділився думками в інтерв'ю Sky Sports.
На думку британця, Ф'юрі здобуде дострокову перемогу над українцем. Окрім того, Воррен відзначився той факт, що Тайсон став ще більш габаритним, ніж Олександр.
Нагадаємо, реванш між Усиком та "Циганським королем" відбудеться завтра, 21 грудня в Ер-Ріяді.
Перший бій між опонентами завершився перемогою українського чемпіона роздільним рішенням суддів.
Раніше між представниками Усика та Ф'юрі виникла суперечка через третього арбітра на поєдинку.