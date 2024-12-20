Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Дострокова перемога: Воррен передбачив результат реваншу Усик - Ф'юрі

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 22:36
Дострокова перемога: Воррен передбачив результат реваншу Усик - Ф'юрі
Френк Воррен
Фото NY Times

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився очікуваннями напередодні поєдинку свого підопічного проти чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика.

Представник британця поділився думками в інтерв'ю Sky Sports.

На думку британця, Ф'юрі здобуде дострокову перемогу над українцем. Окрім того, Воррен відзначився той факт, що Тайсон став ще більш габаритним, ніж Олександр.

Нагадаємо, реванш між Усиком та "Циганським королем" відбудеться завтра, 21 грудня в Ер-Ріяді.

Перший бій між опонентами завершився перемогою українського чемпіона роздільним рішенням суддів.

Раніше між представниками Усика та Ф'юрі виникла суперечка через третього арбітра на поєдинку.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен Усик – Ф'юрі 2

Тайсон Ф'юрі

Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на церемонії зважування з Ф'юрі
Усик: Мені допомагають мій Бог, моя команда та моя дружина
Різниця 25 кілограмів: Ф'юрі знову виявився важчим за Усика напередодні поєдинку
Зробімо це: Новицький пообіцяв показати гарний бій проти Раміреза
Миколенко та гравці Евертона спрогнозували переможця бою Усик – Ф'юрі

Останні новини