Чому переможу Ф'юрі? Because я просто цього хочу: Усик видав черговий веселий спіч під час інтервʼю
Олександр Усик активно підігріває інтерес до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, відповідаючи на питання журналістів.
Український чемпіон видав нові перли, розповівши, чому він переможе свого британського опонента.
"Просто я переможу Тайсона Ф'юрі. Because я просто цього хочу і все", – заявив боксер, після чого розсміявся.
Нагадаємо, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перша зустріч боксерів завершилась перемогою українця роздільним рішенням суддів.
Раніше Усик розповів про свої плани після бою з "Циганським королем". Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.