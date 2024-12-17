Налаштований перемогти: Лапін – про бій в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Даніель Лапін (10-0, 4 КО) впевнений у своїй перемозі на Діланом Коліном (14-0, 4 КО) в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Я відчуваю, що невдовзі в одного бійця буде одна поразка – це не я.

Це для мене велика подія. Я пройшов дуже важкий збір з Усиком, налаштований перемогти та показати гарний бокс, гарний захист.

Будемо працювати. Дякую велике Саудівській Аравії за теплий прийом і за те, що вписали моє ім’я в цю історію", – сказав Лапін.